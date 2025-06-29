Тушу дельфина обнаружили на Русском острове во Владивостоке

Кроме того, крупная рыба, крутившая сальто в акватории Приморья, оказалась акулой-мако. Так считают специалисты Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук. Об опасности этой акулы учёные спорят, но всё же сходятся во мнении, что хищница очень непредсказуема. Бывали случаи её яростных нападений на лодки.