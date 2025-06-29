Тушу дельфина обнаружили на Русском острове во Владивостоке. На теле животного видны следы укусов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Svodka25.
Очевидцы сообщили, что наткнулись на тушу в бухте Островной. Предположительно, на дельфина напали — тело в укусах. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в Хасанском районе Приморья нашли мертвого медведя. Его тушу обнаружили местные жители в ручье неподалеку от села Рязановка. По словам очевидцев, животное лежало прямо в воде.
Кроме того, крупная рыба, крутившая сальто в акватории Приморья, оказалась акулой-мако. Так считают специалисты Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук. Об опасности этой акулы учёные спорят, но всё же сходятся во мнении, что хищница очень непредсказуема. Бывали случаи её яростных нападений на лодки.