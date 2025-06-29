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Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Пять человек, включая двух подростков, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает РЕНТ ТВ.

Пять человек, включая двух подростков, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает РЕНТ ТВ.

Как сообщается, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2104 на трассе «Ставрополь-Красногвардейское».

Как уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья, выезд на встречку на этом участке был разрешен.

В результате погибли водитель и три пассажира ВАЗ, включая 14-летнего подростка, а также 14-летняя девочка — пассажир Renault. Водитель Duster в больнице.

Ранее авария произошла на 11-м километре МКАД, есть пострадавшие. Также сообщалось, что три человека получили травмы в результате лобового столкновения двух машин в поселке Рассудово (Троицкий административный округ Москвы).