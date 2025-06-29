Хабаровчанам рассказали о популярных схемах кибермошенничества

Догадавшись, что подростки располагают деньгами родителей, аферисты сместили вектор на молодежь. Теперь они могут позвонить ребенку, представиться сотрудниками школ, госучреждений, сотовой связи или психологами и предложить якобы тест. Но это будет фишинговый ресурс, где обманщики запросят SMS-код для регистрации, чтобы дальше запугивать юношей и девушек взломами «Госуслуг».