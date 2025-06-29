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Хабаровчанам рассказали о популярных схемах кибермошенничества

По стране увеличивается число россиян, которые пострадали от кибермошенничества: с начала 2025 года оно выросло на 25%.

Источник: Freepik

Поэтому хабаровчан, особенно тех, у кого есть дети, предупредили о популярных схемах обмана в интернете, сообщает телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Догадавшись, что подростки располагают деньгами родителей, аферисты сместили вектор на молодежь. Теперь они могут позвонить ребенку, представиться сотрудниками школ, госучреждений, сотовой связи или психологами и предложить якобы тест. Но это будет фишинговый ресурс, где обманщики запросят SMS-код для регистрации, чтобы дальше запугивать юношей и девушек взломами «Госуслуг».

Бывает, что несовершеннолетние покупают компьютерные игры, персонажей и виртуальную валюту на поддельных сайтах, указывая данные банковского счета отца или матери. Или мошенники могут продать ненастоящие ответы на ЕГЭ.