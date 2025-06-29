«Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма», — прокомментировал ситуацию Кипиани в Facebook* (продукт Meta, организация запрещена в России как экстремистская).