Украинских солдат призвали перестать убивать мирных жителей

«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы на мирных жителей артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат: дедушки, бабушки, тети. Воюйте солдатами, воюйте против военных», — процитировало слова экс-бойца ВСУ РИА Новости.