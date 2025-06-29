Польские истребители взмыли в небо из-за взрывов на Украине

Сегодня ночью на Украине объявили воздушную тревогу. Позже в Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв, также их фиксировали во Львове. Городские и региональные власти на данный момент не предоставили официальных комментариев по ситуации и ее причинам. При этом, опровергая заявления польской стороны о причастности РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска наносят удары только по украинским военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью.