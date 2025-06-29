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MWM: поставки Abrams на Украину не изменят судьбы ВСУ на поле боя

Американские танки Abrams, которые Австралия передаст Украине, вряд ли повлияют на ход боевых действий из-за их изношенности и низкой боеготовности. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Новые поставки американских танков на Украину не изменят ситуацию на поле боя.

Американские танки Abrams, которые Австралия передаст Украине, вряд ли повлияют на ход боевых действий из-за их изношенности и низкой боеготовности. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию», — отмечается в публикации.

Отмечается, что конструктивные особенности танков Abrams затрудняют их применение в современных условиях. Слабозащищенная крыша делает эти машины уязвимыми для атак с применением беспилотников, которые широко используются в текущем конфликте на Украине.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 26 американских танков Abrams, в результате чего в распоряжении украинских вооруженных сил осталось только пять из 31 машины, поставленной США. Первый танк данного типа был выведен из строя военнослужащими группировки «Центр» 26 февраля 2024 года вблизи Авдеевки.