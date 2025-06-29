MWM: поставки Abrams на Украину не изменят судьбы ВСУ на поле боя

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 26 американских танков Abrams, в результате чего в распоряжении украинских вооруженных сил осталось только пять из 31 машины, поставленной США. Первый танк данного типа был выведен из строя военнослужащими группировки «Центр» 26 февраля 2024 года вблизи Авдеевки.