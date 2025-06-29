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В Приморье школьник перевел мошенникам 800 тыс. рублей своей бабушки

В городе Уссурийске Приморского края 10-летний мальчик случайно перевел мошенникам сбережения своей бабушки на сумму 800 тыс. рублей, попытавшись купить игровую валюту. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщило Управление МВД РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«С заявлением о краже денежных средств с банковской карты обратилась 66-летняя местная жительница», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

По словам женщины, ее внук играл в онлайн-игру, когда с ним под видом игрока связался мошенник. Неизвестный предложил мальчику приобрести игровую валюту.

По данным регионального УМВД России, затем школьник перешел по отправленным на телефон бабушки ссылкам, которые ему отправил мошенник. В результате ребенок неосознанно перевел деньги на неизвестный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили в ведомстве.

28 июня сообщалось, что кибермошенники начали чаще обманывать несовершеннолетних россиян. Мошенники используют для обмана различные методы. Злоумышленники могут похитить данные в ходе звонков и сообщений от лица образовательной организации, органов власти или операторов связи.