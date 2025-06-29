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Мужчина в Мытищах убил знакомую во время пьяной ссоры

В подмосковных Мытищах арестовали мужчину, которого обвиняют в нанесении смертельных травм знакомой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

В подмосковных Мытищах арестовали мужчину, которого обвиняют в нанесении смертельных травм знакомой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

26 июня мужчина, находясь в гостях у знакомой в микрорайоне поселок Пироговский, во время конфликта при совместном распитии алкоголя, нанес женщине множественные удары, а также одно ножевое ранение.

— От полученных травм потерпевшая умерла. Обвиняемого задержали правоохранители, — написали в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли нож, провели допросы, назначили судебные экспертизы.

28 июня в Москве задержали мужчину, пытавшегося застрелить своего знакомого из боевого пистолета на Ленинском проспекте. Во время ссоры подозреваемый достал пистолет и выстрелил в знакомого как минимум три раза. Потерпевшего удалось спасти — ему оказали помощь и доставили в больницу, где он проходит лечение.