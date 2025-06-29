В Сенате увидели неожиданные изменения в планах Зеленского на конец СВО

«Он (Зеленский — прим. URA.RU) пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — заявил Пушков в эфире программы «Право Знать» на платформе RuTube, комментируя прошедший саммит НАТО.