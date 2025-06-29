США готовятся к переговорам с Ираном по ядерной сделке: главное о войне на Ближнем Востоке за 29 июня

США планируют провести переговоры с Ираном в ближайшее время.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается в ближайшее время начать переговоры с иранскими властями. На них планируется обсудить возможную приостановку обогащения урана в обмен на частичное снятие санкций. При этом американский лидер считает, что судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям во взяточничестве и мошенничестве осложняет переговоры с Ираном. Он назвал это преследование «охотой на ведьм». Главное о войне на Ближнем Востоке к 29 июня — в материале URA.RU.
Переговоры США и Ирана по ядерным вопросам состоятся в скором времени.
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По информации телеканала NBC, Уиткофф планирует начать переговоры с иранской стороной относительно возможности заключения соглашения, предусматривающего прекращение обогащения урана в обмен на частичное смягчение санкционного режима. Другие детали предстоящих переговоров не раскрываются. Согласно источникам издания, американские и израильские спецслужбы намерены тщательно отслеживать действия Тегерана.
Иран продлил закрытие неба над несколькими частями страны.
Иран продлил запрет на полеты в воздушном пространстве на западе, юге и севере страны до 13:30 по мск 29 июня, сообщил представитель министерства дорог и городского развития Маджид Ахаван. Он уточнил, что ограничения связаны с вопросами безопасности в регионе, передает Nour News.
Разбирательство по делу Нетаньяху мешает переговорам.
Трамп заявил, что Нетаньяху не должен вызываться в суд по незначительным поводамФото: Official White House / Shealah Craighead.
Трамп написал в социальной сети Truth Social, что судебный процесс против Нетаньяху, обвиняемого в мошенничестве, мешает переговорам с Ираном и движением ХАМАС. Он назвал разбирательство «охотой на ведьм» и заявил, что премьер-министр не должен проводить дни в суде по малозначительным поводам. Американский лидер добавил, что США ежегодно выделяют Израилю миллиарды долларов и не намерены мириться с ситуацией, когда работа Нетаньяху ограничивается судебными разбирательствами.
Иран может быстро возобновить производство урана.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил телеканалу CBS, что Иран обладает необходимыми промышленными и технологическими ресурсами для быстрого возобновления производства обогащенного урана. Он подчеркнул, что ядерный потенциал страны сохраняется, и призвал к возобновлению переговоров для поиска технического решения по иранской ядерной программе.
Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС.
Хакам Мухаммад Исса аль-Исса был ликвидирован армией Израиля, сообщил ЦАХАЛФото: Министерство обороны Израиля.
Израильские военные объявили о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа. Telegram-канал ЦАХАЛ сообщил, что в результате совместной операции с израильской службой безопасности был уничтожен Хакам Мухаммад Исса аль-Исса, который находился в районе Сабра города Газа. Он занимал высокую должность в ХАМАС, возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла движения и был причастен к атаке 7 октября 2023 года.