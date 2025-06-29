США готовятся к переговорам с Ираном по ядерной сделке: главное о войне на Ближнем Востоке за 29 июня

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается в ближайшее время начать переговоры с иранскими властями. На них планируется обсудить возможную приостановку обогащения урана в обмен на частичное снятие санкций. При этом американский лидер считает, что судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям во взяточничестве и мошенничестве осложняет переговоры с Ираном. Он назвал это преследование «охотой на ведьм». Главное о войне на Ближнем Востоке к 29 июня — в материале URA.RU.