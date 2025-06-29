Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата

Оба фигуранта ранее судимы. Коновалов до этого был приговорен к 6 годам по делу о наркотиках, Омарходжаев — к этому же сроку, но за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия. Эти данные были учтены судом при вынесении приговора.