В Британии увидели яркий сигнал для НАТО после слов Путина о тратах на оборону

«Кроме того, можно сделать вывод о том, что желание снизить расходы на оборону при увеличении этих показателей у НАТО свидетельствует о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — заявил Меркурис в своем подкасте. Он опубликован на его YouTube-канале.