ТАСС: суд заочно приговорил двух женщин за убийство российского военного

Как следует из материалов дела, 30 декабря 2024 года капитан Константин Нагайко, командир батареи дивизиона ракетной бригады, погиб при взрыве посылки, которую ему отправила Савоста. Посылка была передана через Попову и третьих лиц и содержала самодельное взрывное устройство. Уголовное дело в отношении других неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.