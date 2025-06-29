Слюсарь: в Куйбышевском районе ликвидировали беспилотник ВСУ

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал Юрий Слюсарь.
Дрон противника был сбит в Куйбышевском районе. Врио губернатора региона уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Он добавил, что разрушения также не зафиксированы.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.