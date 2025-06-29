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Слюсарь: в Куйбышевском районе ликвидировали беспилотник ВСУ

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал Юрий Слюсарь.

Дрон противника был сбит в Куйбышевском районе. Врио губернатора региона уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Он добавил, что разрушения также не зафиксированы.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.

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