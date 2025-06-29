Пытавшихся расправиться с помощником депутата Госдумы отправили в колонию

Согласно версии следствия, неустановленные лица предложили Баширу Омарходжаеву совершить убийство за вознаграждение в размере 20 млн рублей. Он, в свою очередь, обратился к знакомому, у которого на тот момент были проблемы с деньгами, — украинцу Василию Коновалову. Ранее они вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Предполагалось, что из общей суммы исполнитель должен был получить 15 млн рублей, а остальная часть — Омарходжаев, выступавший как посредник.