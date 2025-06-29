Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО ликвидировали БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области

Украинские дроны атаковали территорию Ростовской области ночью 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 июня силами ПВО отражена атака на Ростовскую область. По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА ликвидировали в Куйбышевском районе. Об этом он оповестил в личном Telegram-канале.

Юрий Слюсарь отметил отсутствие пострадавших при атаке. Кроме того, не сообщалось о повреждениях на земле. Информация, по словам врио губернатора Ростовской области, уточняется.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе», — уведомил Юрий Слюсарь.

Ночью также были закрыты несколько аэропортов. Ограничительные меры действовали в воздушных гаванях Волгограда, Саранска, Пензы, Саратова и Элисты. Запрет на полеты утратил силу спустя 3,5 часа после его введения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше