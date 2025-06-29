Силы ПВО ликвидировали БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области

В ночь на 29 июня силами ПВО отражена атака на Ростовскую область. По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА ликвидировали в Куйбышевском районе. Об этом он оповестил в личном Telegram-канале.
Юрий Слюсарь отметил отсутствие пострадавших при атаке. Кроме того, не сообщалось о повреждениях на земле. Информация, по словам врио губернатора Ростовской области, уточняется.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе», — уведомил Юрий Слюсарь.
Ночью также были закрыты несколько аэропортов. Ограничительные меры действовали в воздушных гаванях Волгограда, Саранска, Пензы, Саратова и Элисты. Запрет на полеты утратил силу спустя 3,5 часа после его введения.