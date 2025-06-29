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Атаку БПЛА отразили ночью в Куйбышевском районе Ростовской области

Атаку украинских беспилотников отразили ночью 29 июня российские средства противовоздушной обороны в Куйбышевском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано», — написал он в Telegram-канале.

Власти уточняют дальнейшую информацию и подробности уничтожения дрона.

Напомним, что этим утром Росавиация возобновила работу аэропортов в пяти регионах России. Воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты временно закрывали после полуночи в целях безопасности.

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