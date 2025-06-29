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Металлический гараж загорелся в Хабаровске

Внутри горели старые вещи.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером в Хабаровске загорелся металлический гараж в районе ДОС. Внутри горели старые вещи, а на прилегающей территории — мусор. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Пожарные прибыли оперативно и справились с огнем за 10 минут. После тушения специалисты разобрали и пролили место пожара, чтобы исключить повторное возгорание. К счастью, пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.