Металлический гараж загорелся в Хабаровске

«Пожарные прибыли оперативно и справились с огнем за 10 минут. После тушения специалисты разобрали и пролили место пожара, чтобы исключить повторное возгорание. К счастью, пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.