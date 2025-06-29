Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — говорится в заявлении.