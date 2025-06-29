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Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок

На набережной Владивостока обрушилась карусель, пострадал ребенок.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное ведомство Приморья.

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили РИА Новости, что у карусели отвалилось сидение.

Прокуратура направила материалы проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также ведомство проверит техническое состояние всех аттракционов парка.