Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке, в результате которого пострадал ребенок, сообщает надзорное ведомство Приморья.
«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что у карусели отвалилось сидение.
Прокуратура направила материалы проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» для решения вопроса об уголовном преследовании.
Также ведомство проверит техническое состояние всех аттракционов парка.