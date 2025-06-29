Алаудинов заявил о подлой тактике ВСУ на сумском направлении

Алаудинов заявил, что командование ВСУ под Сумами препятствует отходу своих бойцов, выставляя заграждения.
Основную часть ВСУ на сумском направлении составляют военные, мобилизованные принудительно. За их спинами украинское командование размещает заградительные отряды, чтобы не допустить отхода подразделений. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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«ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
По его словам, сейчас на направлении российским бойцам не противостоят эти спецподразделения Украины. Он уточнил, что задача отрядов противника — препятствовать отступлению своих же сослуживцев и ликвидировать подразделения и солдат, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ. При этом российская армия выявляет участки, где у ВСУ действительно размещены спецотряды, и сосредотачивает усилия на их уничтожении.
Ранее издание New York Times писало, что ситуация для ВСУ в Сумской области существенно осложнилась в связи с активным продвижением российских войск. Так, в ходе наступления на севере Украины ВС России сократили расстояние до центра города до 19,3 километра. Кроме того, в последнее время российские войска демонстрируют успешное продвижение по всем направлениям и уже вошли на территории ряда украинских областей, передает «Национальная служба новостей».