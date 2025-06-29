Алаудинов заявил о подлой тактике ВСУ на сумском направлении

По его словам, сейчас на направлении российским бойцам не противостоят эти спецподразделения Украины. Он уточнил, что задача отрядов противника — препятствовать отступлению своих же сослуживцев и ликвидировать подразделения и солдат, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ. При этом российская армия выявляет участки, где у ВСУ действительно размещены спецотряды, и сосредотачивает усилия на их уничтожении.