Двух женщин в Ивановской области приговорили к тюрьме за убийство военного

Суд заочно дал срок двум женщинам за убийство военнослужащего в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.
К 18 годам тюрьмы приговорили украинку Марию Савосту и 24 годам россиянку Елену Попову. Женщин объявили в международный розыск и заочно арестовали.
В конце декабря прошлого года 29-летнего капитана Константина Нагайко, командира батареи дивизиона ракетной бригады, убили в городе Шуя Ивановской области. Следователи выяснили, что Савоста отправила ему посылку с самодельным взрывным устройством, а Попова ее доставила.
Также суд постановил взыскать с осужденных почти 70 тысяч рублей в пользу воинской части, где был совершен теракт, сказано в статье.
Неизвестные назначили военному фиктивное свидание в Киеве и попытались его убить. Об этом 26 июня сообщил бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Инцидент произошел 21 июня, он попал на видео. За день до этого военнослужащий познакомился с девушкой в соцсетях, она назначила ему свидание у своего дома.