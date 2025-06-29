Двух женщин в Ивановской области приговорили к тюрьме за убийство военного

Неизвестные назначили военному фиктивное свидание в Киеве и попытались его убить. Об этом 26 июня сообщил бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Инцидент произошел 21 июня, он попал на видео. За день до этого военнослужащий познакомился с девушкой в соцсетях, она назначила ему свидание у своего дома.