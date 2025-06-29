В Якутии тушат лесной пожар на 306 га

«На утро 29 июня 2025 года продолжает действовать один локализованный лесной пожар на территории Верхоянского района. Его площадь составляет 306 га. За прошедшие сутки на территории Якутии новых лесных пожаров не зарегистрировано, ликвидирован один очаг с общей площадью, пройденной огнем, 20 га», — сообщили в оперштабе.