В Якутии тушат лесной пожар на 306 га

«На утро 29 июня 2025 года продолжает действовать один локализованный лесной пожар на территории Верхоянского района. Его площадь составляет 306 га. За прошедшие сутки на территории Якутии новых лесных пожаров не зарегистрировано, ликвидирован один очаг с общей площадью, пройденной огнем, 20 га», — сообщили в оперштабе.
Там уточнили, что в настоящее время к тушению привлечены 77 специалистов лесопожарных формирований.
С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидировано 336 природных пожаров на площади около 61 тыс. га. «В текущем сезоне установлено 54 виновника природных пожаров, составлено 118 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — добавили в оперштабе.
С 5 июня в Якутии действует особый противопожарный режим.