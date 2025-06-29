Ребенок пострадал после обрушения аттракциона во Владивостоке. Видео

Материалы следственной проверки направлены правоохранителям для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об ответственности за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Кроме того, прокуратура намерена провести комплексную проверку технического состояния всех аттракционов на территории парка.