Ребенок пострадал после обрушения аттракциона во Владивостоке. Видео

У аттракциона отвалилось сидение, в результате чего пострадал ребенок, заявили в прокуратуре.
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту обрушения детского аттракциона на Спортивной набережной Владивостока. В результате этого пострадал ребенок — у него диагностирован ушиб головы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 28 июня на Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы», — заявили в telegram-канале ведомства.
В ходе предварительной проверки установлено, что обслуживание и эксплуатация аттракциона проходили с нарушениями со стороны ответственных лиц. Как уточнили для РИА «Новости» в прокуратуре, причиной происшествия стало отвалившееся от конструкции сиденье.
Материалы следственной проверки направлены правоохранителям для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об ответственности за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Кроме того, прокуратура намерена провести комплексную проверку технического состояния всех аттракционов на территории парка.