Ночные атаки по объектам ВСУ на Украине, рекорд по задействованным «Гераням»: карта ударов за 29 июня

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам военного назначения, в том числе по центрам управления, связи и предприятиям оборонной промышленности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что ВС РФ не ведут огонь по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры. Карта ударов российской армии по стратегическим объектам — в материале URA.RU.