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В МАГАТЭ раскрыли, через сколько Иран снова сможет обогащать уран

Иран способен возобновить производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев. Так, в стране есть необходимые промышленные и технологические ресурсы для запуска работы ряда каскадов центрифуг. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Гросси заявил, что через несколько месяцев Иран может получить центрифуги для возобновления работы ядерной промышленности.

Иран способен возобновить производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев. Так, в стране есть необходимые промышленные и технологические ресурсы для запуска работы ряда каскадов центрифуг. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Они могут получить в течение нескольких месяцев, или меньше несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран», — заявил Гросси. Его слова передает телеканал CBS.

Он подчеркнул, что невозможно утверждать об отсутствии ядерной деятельности в Иране, поскольку соответствующий потенциал до сих пор сохраняется. В связи с этим он вновь призвал Исламскую Республику, Израиль и США вернуться к переговорам для решения вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Рафаэль Гросси отметил, что сейчас существуют условия для достижения соответствующего соглашения.

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