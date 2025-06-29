В МАГАТЭ раскрыли, через сколько Иран снова сможет обогащать уран

Он подчеркнул, что невозможно утверждать об отсутствии ядерной деятельности в Иране, поскольку соответствующий потенциал до сих пор сохраняется. В связи с этим он вновь призвал Исламскую Республику, Израиль и США вернуться к переговорам для решения вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Рафаэль Гросси отметил, что сейчас существуют условия для достижения соответствующего соглашения.