В МАГАТЭ раскрыли, через сколько Иран снова сможет обогащать уран

Гросси заявил, что через несколько месяцев Иран может получить центрифуги для возобновления работы ядерной промышленности.
Иран способен возобновить производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев. Так, в стране есть необходимые промышленные и технологические ресурсы для запуска работы ряда каскадов центрифуг. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«Они могут получить в течение нескольких месяцев, или меньше несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран», — заявил Гросси. Его слова передает телеканал CBS.
Он подчеркнул, что невозможно утверждать об отсутствии ядерной деятельности в Иране, поскольку соответствующий потенциал до сих пор сохраняется. В связи с этим он вновь призвал Исламскую Республику, Израиль и США вернуться к переговорам для решения вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Рафаэль Гросси отметил, что сейчас существуют условия для достижения соответствующего соглашения.