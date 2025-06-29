Ребенок пострадал из-за обрушения карусели во Владивостоке

Инцидент с детским аттракционом произошел 28 июня в Приморском крае. На одной из набережных Владивостока зафиксировали обрушение карусели. В результате инцидента пострадал ребенок. Об этом уведомили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По факту обрушения аттракциона начата проверка. Сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства дела по статье об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«На Спортивной набережной Владивостока произошло обрушение одного из детских аттракционов. В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — сказано в уведомлении.
В Южной транспортной прокуратуре, тем временем, начали проверку по факту столкновения двух воздушных судов. ДТП произошло в аэропорту Сочи.