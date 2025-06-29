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Катера ВСУ стали обходить Крымский мост за десятки километров

Безэкипажные катера ВСУ не приближаются к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Об этом сообщил командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст.

Побережье Крыма защищают бойцы Добровольческого корпуса.

Безэкипажные катера ВСУ не приближаются к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Об этом сообщил командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст.

«ВСУ, благодаря массовому уничтожению их дорогостоящих безэкипажных катеров, перестали подходить к Крыму на дистанцию 30 км», — рассказал командир в разговоре с ТАСС. Он отметил, что бойцы Добровольческого корпуса, защищающие побережье Крыма, одержали победу в этом столкновении.

По словам Хруста, у ВСУ есть различные типы беспилотных катеров-камикадзе. Среди них катера с муляжами (дрейфующие и наносящие урон при сближении), а также катера, оснащенные ПЗРК и FPV-дронами.

Ранее российские войска нанесли удар по военным целям в поселке Овидиополь, которые использовались ВСУ для запуска безэкипажных катеров в сторону Крыма. Были уничтожены склады с комплектующими для катеров.