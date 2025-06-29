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Под Владивостоком загорелся катер посреди моря. Видео

В акватории Владивостока горит катер-катамаран «Мерлион», в небо поднимается столб черного дыма. На момент происшествия на борту находились люди, однако их успели эвакуировать, сообщили в ряде региональных telegram-каналов.

Во Владивостоке в открытом море загорелся катамаран (архивное фото).

В акватории Владивостока горит катер-катамаран «Мерлион», в небо поднимается столб черного дыма. На момент происшествия на борту находились люди, однако их успели эвакуировать, сообщили в ряде региональных telegram-каналов.

«В акватории у острова Шкота под Владивостоком загорелся катер-катамаран “Мерлион”. Огонь охватил судно посреди моря, и клубы дыма видно с берега», — передает telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье».

По предварительной информации, катамаран находится в собственности компании «Корсар». Отмечается, что пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются специалистами, а на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.