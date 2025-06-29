Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в Ростовской области. Об в воскресенье, 29 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Ночью силы и средства ПВО уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Повреждений на земле не зафиксировано, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал.
Министерство обороны России 28 июня сообщило об уничтожении 31 украинского беспилотника в ночное время над регионами страны. Наибольшее количество дронов — девять — было сбито над Крымом.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими российскими регионами. Так, 19 дронов были ликвидированы над Ростовской областью, еще 13 беспилотников ВСУ — над Волгоградской областью.