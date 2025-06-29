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Во Владивостоке ребенок получил травму после обрушения карусели

Прокуратура проводит проверку после обрушения детского аттракциона на набережной во Владивостоке.

Источник: Аргументы и факты

На набережной во Владивостоке детский аттракцион сломался во время использования, в результате происшествия пострадал ребёнок.

В прокуратуре установили, что ответственные лица ненадлежащим образом осуществляли обслуживание и эксплуатацию игрового оборудования. В надзорном органе уточнили, что направили в профильное ведомство материалы для возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает надзорное ведомство Приморья, в результате инцидента ребёнок получил ушиб головы. Также прокуратура проверит техническое состояние всех аттракционов парка.