Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, пострадавший в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курска, опроверг информацию западных СМИ о своем гражданстве. Об этом пишет ТАСС.
Лу Юйгуан заявил, что утверждения о наличии у него российского гражданства являются ложью. Он подчеркнул, что он — гражданин Китая и что слухи о том, что его жена — русская, не соответствуют действительности.
Корреспондент отметил, что западные СМИ распространяют неправдивую информацию о нем, несмотря на то, что правительство и Министерство иностранных дел Китая уже выразили обеспокоенность по поводу обстрела китайского журналиста. Он подчеркнул, что такие ложные сведения создают неправильное восприятие ситуации и мешают объективному освещению событий.
Лу Юйгуан показал свой паспорт, где ясно указано его гражданство — Китайская Народная Республика. Он отметил, что такие действия необходимы для борьбы с ложными обвинениями и чтобы показать правду.
Напомним, Лу Юйгуан пострадал в результате удара украинского БПЛА по поселку Коренево в Курской области. Журналист позже сообщил, что, несмотря на полученные ранения, намерен продолжить работу в приграничных районах.