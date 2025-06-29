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Раненый ВСУ журналист КНР опроверг заявления о том, что он гражданин РФ

Лу Юйгуан показал свой паспорт, где указано его гражданство.

Источник: Аргументы и факты

Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, пострадавший в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курска, опроверг информацию западных СМИ о своем гражданстве. Об этом пишет ТАСС.

Лу Юйгуан заявил, что утверждения о наличии у него российского гражданства являются ложью. Он подчеркнул, что он — гражданин Китая и что слухи о том, что его жена — русская, не соответствуют действительности.

Корреспондент отметил, что западные СМИ распространяют неправдивую информацию о нем, несмотря на то, что правительство и Министерство иностранных дел Китая уже выразили обеспокоенность по поводу обстрела китайского журналиста. Он подчеркнул, что такие ложные сведения создают неправильное восприятие ситуации и мешают объективному освещению событий.

Лу Юйгуан показал свой паспорт, где ясно указано его гражданство — Китайская Народная Республика. Он отметил, что такие действия необходимы для борьбы с ложными обвинениями и чтобы показать правду.

Напомним, Лу Юйгуан пострадал в результате удара украинского БПЛА по поселку Коренево в Курской области. Журналист позже сообщил, что, несмотря на полученные ранения, намерен продолжить работу в приграничных районах.

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