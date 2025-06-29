Две пенсионерки из Башкирии перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

По словам потерпевшей, ей пообещали выплаты для учителей, ушедших на пенсию. Для их получения необходимо было продиктовать код из СМС. После этого педагог начала получать звонки с обвинениями в преступлениях. Неизвестные сообщили, что кто-то получил доступ к её счетам и пытается перевести деньги лицу, находящемуся в федеральном розыске. В попытках «спасти» свои сбережения, женщина отправила аферистам более одного миллиона рублей.