Две пенсионерки из Башкирии перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

Две пенсионерки из Башкирии попали в сети телефонных аферистов. Пожилые женщины перевели мошенникам более полутора миллионов рублей, сообщили в МВД ресепублики.
В Туймазинском районе от рук мошенников пострадала 69-летняя женщина. Она рассказала полиции, что ей в течение девяти дней звонили якобы бывший начальник, сотрудники Росфинмониторинга и банков.
По словам потерпевшей, ей пообещали выплаты для учителей, ушедших на пенсию. Для их получения необходимо было продиктовать код из СМС. После этого педагог начала получать звонки с обвинениями в преступлениях. Неизвестные сообщили, что кто-то получил доступ к её счетам и пытается перевести деньги лицу, находящемуся в федеральном розыске. В попытках «спасти» свои сбережения, женщина отправила аферистам более одного миллиона рублей.
В подобной ситуации оказалась 61-летняя жительница Уфы. Ей также звонили с неизвестных номеров, представлялись сотрудниками маркетплейсов и просили продиктовать код из СМС под предлогом получения некой посылки. Уфимка создала «безопасный счет» и перевела на него 500 тысяч рублей.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.