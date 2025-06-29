СМИ: Утечка газа произошла в торговом центре во Владивостоке, есть пострадавшие

Во Владивостоке произошло массовое отравление в торговом центре «Реми Сити», расположенном на улице Борисенко. Несколько человек почувствовали себя плохо после вдыхания паров неизвестного вещества. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщают «Вести Приморья».
По предварительным данным, восемь человек были госпитализированы. Некоторые посетители и сотрудники торгового центра потеряли сознание, после чего началась экстренная эвакуация.
По информации Telegram-канала, причины инцидента пока не установлены. При этом Baza отметила, что одна из рассматриваемых версий — в здании могла разбиться емкость с нашатырным спиртом.
На месте работают спасательные службы и врачи, устанавливаются обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал.
Ранее россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива в Египте. Туристы отмечают, что неприятные симптомы появились сразу после того, как они выпили местный напиток. Часть отдыхающих заподозрили, что им намеренно наливали некачественное пиво, чтобы вынудить покупать его в отельном магазине, где бутылка местного Stella стоит четыре доллара.