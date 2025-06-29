СМИ: Утечка газа произошла в торговом центре во Владивостоке, есть пострадавшие

Ранее россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива в Египте. Туристы отмечают, что неприятные симптомы появились сразу после того, как они выпили местный напиток. Часть отдыхающих заподозрили, что им намеренно наливали некачественное пиво, чтобы вынудить покупать его в отельном магазине, где бутылка местного Stella стоит четыре доллара.