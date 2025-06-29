Во Владивостоке объяснили массовую эвакуацию из гипермаркета. Видео

Пока неизвестно, когда гипермаркет снова откроется. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, на месте работают уполномоченные органы и пожарные. Кроме того, врачи помогают работникам объекта, которые в момент утечки газа находились внутри, передает telegram-канал прокуратуры Приморского края.