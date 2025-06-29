Во Владивостоке объяснили массовую эвакуацию из гипермаркета. Видео

Владельцы гипермаркета подтвердили утечку газа на объекте, сейчас правоохранители проводят проверку.
Во Владивостоке произошла утечка газа в гипермаркете «Реми». Информацию об этом подтвердили в PR-службе владельца объекта — группе компаний (ГК) «Реми». На данный момент гипермаркет закрыт, а прокуратура Приморского края проводит проверку по факту произошедшего.
«Утечка газа неизвестного происхождения в гипермаркете “Реми” произошла ориентировочно в 12:35. Персонал оперативно вызвал экстренные службы и инициировал эвакуацию посетителей», — заявили в компании. Информацию передает telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье».
Пока неизвестно, когда гипермаркет снова откроется. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, на месте работают уполномоченные органы и пожарные. Кроме того, врачи помогают работникам объекта, которые в момент утечки газа находились внутри, передает telegram-канал прокуратуры Приморского края.