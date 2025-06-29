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Во Владивостоке обрушился аттракцион, пострадал ребенок

28 июня 2025 года в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате чего пострадал несовершеннолетний.

28 июня 2025 года в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента, включая возможные нарушения при эксплуатации аттракциона.

«28 июня 2025 года в парке на набережной во Владивостоке в результате обрушения аттракциона пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мужчина застрелил зятя во время незаконной охоты.