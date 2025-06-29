Во Владивостоке обрушился аттракцион, пострадал ребенок

«28 июня 2025 года в парке на набережной во Владивостоке в результате обрушения аттракциона пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в ведомстве.