Минобороны: за ночь сбито три дрона ВСУ над регионами России

При этом ранее средства ПВО только за ночь сбили 31 беспилотник украинской армии, пишет «Национальная служба новостей». Тогда они пытались атаковать Крым, Краснодарский край, акватории Азовского и Черного морей, а также Брянскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую и Калужскую области. Позже были обнаружены еще пять дронов, их успешно ликвидировали.