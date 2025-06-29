Пять человек погибли в ДТП на Ставрополье

На Ставрополье автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— По предварительным данным, 28 июня примерно в 23 часа 20 минут по московскому времени на 13-м километре автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское водитель автомобиля «Рено-Дастер» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где это разрешено, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, — говорится в сообщении.
Среди погибших — 39-летний водитель автомобиля ВАЗ, его 14-летняя пассажирка, а также 58-летняя и 45-летняя пассажирки, находившиеся в той же машине, и 39-летний пассажир «Рено». В больницу доставлены 14-летняя пассажирка ВАЗ-2104 и 38-летний водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Оба пострадавших находятся в Изобильненской районной больнице.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, точные обстоятельства ДТП уточняются. Также проводится проверка на наличие алкогольного опьянения у водителя автомобиля марки «Рено».
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