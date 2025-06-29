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Посетители ТЦ во Владивостоке пострадали из-за утечки неизвестного вещества

Утечка неизвестного газа произошла в супермаркете во Владивостоке. Пострадали минимум девять человек, несколько из них даже потеряли сознание.

Источник: Life.ru

Посетители ТЦ во Владивостоке пострадали из-за утечки неизвестного вещества. Видео © Telegram / SHOT.

По данным SHOT, инцидент произошëл в гипермаркете «Реми» на улице Борисенко примерно в половине первого дня по местному времени. Сотрудники и посетители магазина начали плохо себя чувствовать, кашлять, несколько человек упали в обморок. После этого в ТЦ объявили эвакуацию.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, обстоятельства массового отравления выясняются. Прокуратура проводит проверку.

Ранее Life.ru рассказывал, что полиция возбудила уголовное дело против устроившего пожар в Подмосковье. Парень решил поджечь сухую траву, чтобы посмотреть, как красиво горит пламя.