Посетители ТЦ во Владивостоке пострадали из-за утечки неизвестного вещества. Видео © Telegram / SHOT.
По данным SHOT, инцидент произошëл в гипермаркете «Реми» на улице Борисенко примерно в половине первого дня по местному времени. Сотрудники и посетители магазина начали плохо себя чувствовать, кашлять, несколько человек упали в обморок. После этого в ТЦ объявили эвакуацию.
Сейчас на месте работают все экстренные службы, обстоятельства массового отравления выясняются. Прокуратура проводит проверку.
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