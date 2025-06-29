Посетители ТЦ во Владивостоке пострадали из-за утечки неизвестного вещества

По данным SHOT, инцидент произошëл в гипермаркете «Реми» на улице Борисенко примерно в половине первого дня по местному времени. Сотрудники и посетители магазина начали плохо себя чувствовать, кашлять, несколько человек упали в обморок. После этого в ТЦ объявили эвакуацию.