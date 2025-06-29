В Приморье загорелся катамаран с туристами

Прогулочный катамаран «Мерлион», принадлежащий компании «Корсар», загорелся в акватории Японского моря. По данным компании, все 12 человек, находившихся на борту, были оперативно эвакуированы на берег, пострадавших нет. Об этом сообщает агентство ТАСС.