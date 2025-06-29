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В Приморье загорелся катамаран с туристами

Прогулочный катамаран «Мерлион», принадлежащий компании «Корсар», загорелся в акватории Японского моря.

Прогулочный катамаран «Мерлион», принадлежащий компании «Корсар», загорелся в акватории Японского моря. По данным компании, все 12 человек, находившихся на борту, были оперативно эвакуированы на берег, пострадавших нет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Катамаран длиной 12 метров использовался для туристических прогулок и развивал скорость около 20 км/ч. Причины возгорания пока устанавливаются. На место происшествия уже прибыли аварийно-спасательные службы.

«Да, пожар на нашем судне. На нем сейчас никого нет, всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке обрушился аттракцион, пострадал ребенок.