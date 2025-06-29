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В супермаркете Владивостока зафиксирована утечка газа, есть пострадавшие

Утечка газа зафиксирована в одном из супермаркетов Владивостока.

Утечка газа зафиксирована в одном из супермаркетов Владивостока.

По данным местных СМИ, у персонала и покупателей проявились признаки отравления, в том числе случаи потери сознания.

К месту происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и аварийно-спасательные службы. Прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Сообщается о восьми пострадавших лицах.

Ранее сообщалось, что в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента, включая возможные нарушения при эксплуатации аттракциона.