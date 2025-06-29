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Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

Вечером 28 июня около 23:20 на 13-м километре автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское произошло ДТП, унёсшее жизни пяти человек. По данным Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель автомобиля Renault Daster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-2104.

В результате аварии мгновенно погибли 39-летний водитель «жигулей», его 14-летний пассажир, две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир иномарки. В тяжёлом состоянии в больницу Изобильного доставлены 14-летняя пассажирка ВАЗа и 38-летний водитель Renault.

Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья.

«Установлено, что водитель Рено за последние 2 года не привлекался к административной ответственности. Взят биозабор жидкости на установление состояния опьянения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее Life.ru рассказал, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло трагическое ДТП, в котором погибли три человека, а семеро получили травмы. Авария случилась из-за столкновения двух легковых автомобилей, минивэна Renault и междугороднего автобуса.