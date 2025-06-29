Пять человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

В результате аварии мгновенно погибли 39-летний водитель «жигулей», его 14-летний пассажир, две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир иномарки. В тяжёлом состоянии в больницу Изобильного доставлены 14-летняя пассажирка ВАЗа и 38-летний водитель Renault.