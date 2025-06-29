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Туристический катамаран загорелся во Владивостоке у острова Шкота

Пострадавших нет, туристов успели оперативно снять с горящего судна.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 29 июня, в акватории Японского моря загорелся туристический катамаран «Мерлион». Отмечается, что данный инцидент произошел у острова Шкота во Владивостоке. К месту уже направлены спецслужбы.

По данным представителей компании «Корсар», которой и принадлежит водное судно, пострадавших нет. Туристов успели оперативно снять с горящего катамарана.

«Да, пожар на нашем судне. На нем сейчас никого нет, всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал», — приводит слова представителей организации «КП-Дальний Восток».

Сотрудникам профильных ведомств придется выяснить причину возгорания.

Как KP.RU писал ранее, в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива зафиксировано возгорание на трех судах. Как сообщает иранское издание Press TV, инцидент произошел у побережья Ирана.