Туристический катамаран загорелся во Владивостоке у острова Шкота

В воскресенье, 29 июня, в акватории Японского моря загорелся туристический катамаран «Мерлион». Отмечается, что данный инцидент произошел у острова Шкота во Владивостоке. К месту уже направлены спецслужбы.
По данным представителей компании «Корсар», которой и принадлежит водное судно, пострадавших нет. Туристов успели оперативно снять с горящего катамарана.
«Да, пожар на нашем судне. На нем сейчас никого нет, всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал», — приводит слова представителей организации «КП-Дальний Восток».
Сотрудникам профильных ведомств придется выяснить причину возгорания.
Как KP.RU писал ранее, в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива зафиксировано возгорание на трех судах. Как сообщает иранское издание Press TV, инцидент произошел у побережья Ирана.