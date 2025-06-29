Тело человека обнаружили в сгоревшей машине у ж/д станции в Новой Москве

Ночью 29 июня в Новой Москве рядом с железнодорожной станцией у деревни Толстопальцево сгорел автомобиль. После тушения пожара в салоне машины было найдено тело человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Правоохранительные органы работают на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена.
— Машина сгорела полностью абсолютно. А когда пожар потушили, оказалось, что в салоне был человек, — рассказал очевидец.
Также выясняются обстоятельства случившегося, передает телеканал.
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