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Тело человека обнаружили в сгоревшей машине у ж/д станции в Новой Москве

Ночью 29 июня в Новой Москве рядом с железнодорожной станцией у деревни Толстопальцево сгорел автомобиль. После тушения пожара в салоне машины было найдено тело человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ночью 29 июня в Новой Москве рядом с железнодорожной станцией у деревни Толстопальцево сгорел автомобиль. После тушения пожара в салоне машины было найдено тело человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена.

— Машина сгорела полностью абсолютно. А когда пожар потушили, оказалось, что в салоне был человек, — рассказал очевидец.

Также выясняются обстоятельства случившегося, передает телеканал.

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