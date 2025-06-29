Turkish Airlines вновь не доставила вовремя багаж пассажиров во Внуково

«Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт Внуково рейсами ТК 3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией. Аэропорт Внуково своевременно увеличил количество сотрудников и в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа, принято 223 заявления на 388 мест багажа. Из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419», — говорится в сообщении.