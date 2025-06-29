При обрушении детского аттракциона во Владивостоке пострадал ребёнок

Ранее детский аттракцион с людьми перевернулся в Якутске. Это не первый тревожный звонок, связанный с данной каруселью. Местные жители хорошо помнят аналогичное происшествие в 2019 году, когда на тех же «Весёлых горках» опрокинулось одно из сидений.