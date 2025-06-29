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Во Владивостоке пострадали восемь человек из-за утечки газа в супермаркете

В супермаркете «Реми» во Владивостоке произошла утечка газа. Персонал и покупатели были эвакуированы. В Минздраве Приморского края сообщили о восьми пострадавших, однако пока никого из них не госпитализировали. Об этом сообщает «РИА Новости».

Утечка газа произошла около 12:35 по местному времени (5:35 мск), уточнили рассказали в администрации торговой сети. «Персонал гипермаркета сразу же вызвал экстренные службы и объявил эвакуацию покупателей. В настоящее время специалисты разбираются в причинах произошедшего. Магазин закрыт. О сроках возобновления работы, ничего не известно», — рассказали в руководстве изданию «Восток-Медиа».

На месте работают медики и пожарные. Местные Telegram-каналы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, как люди на руках выносят из магазина женщину, которая, вероятно, потеряла сознание от отравления газом.