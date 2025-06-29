Во Владивостоке пострадали восемь человек из-за утечки газа в супермаркете

В супермаркете «Реми» во Владивостоке произошла утечка газа. Персонал и покупатели были эвакуированы. В Минздраве Приморского края сообщили о восьми пострадавших, однако пока никого из них не госпитализировали. Об этом сообщает «РИА Новости».