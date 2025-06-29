Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Приморья произошёл пожар на катамаране

Источник заявил, что возле острова Шкота в Приморском крае загорелся катер под названием «Мерлион».

Источник: Аргументы и факты

Пожар начался на катамаране, предположительно, недалеко от острова Шкота в Приморском крае, кадры происшествия распространились в Сети.

На опубликованной видеозаписи видны клубы черного дыма, которые поднимаются над горящим судном. Ряд очевидцев считает, что речь идёт о катере под названием «Мерлион».

По некоторым данным, на его борту нет пассажиров. Источник, слова которого приводит РЕН ТВ, утверждает, что с катамарана успел эвакуироваться экипаж.

Напомним, в начале июня произошёл пожар на рыболовном судне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. Команда корабля успела покинуть его. В результате случившегося никто не пострадал.