У берегов Приморья произошёл пожар на катамаране

Пожар начался на катамаране, предположительно, недалеко от острова Шкота в Приморском крае, кадры происшествия распространились в Сети.
На опубликованной видеозаписи видны клубы черного дыма, которые поднимаются над горящим судном. Ряд очевидцев считает, что речь идёт о катере под названием «Мерлион».
По некоторым данным, на его борту нет пассажиров. Источник, слова которого приводит РЕН ТВ, утверждает, что с катамарана успел эвакуироваться экипаж.
Напомним, в начале июня произошёл пожар на рыболовном судне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. Команда корабля успела покинуть его. В результате случившегося никто не пострадал.