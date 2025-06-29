Прокуратура Приморья организовала проверку после пожара на прогулочном катере

Прокуратура обратила внимание на загоревшийся катер около Владивостока.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на катере «Мерлион» в Японском море. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания», — говорится в публикации.
Известно, что судно находилось в заливе Петра Великого, когда на борту начался пожар. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара выясняются, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.