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Прогулочный катамаран взорвался во Владивостоке. Видео

В районе Владивостока на прогулочном катере-катамаране «Мерлион» после пожара произошел взрыв, предварительно, топливного бака. На момент происшествия пассажиров на судне уже не было, никто не пострадал. Об этом сообщили в пользователи в соцсетях.

На прогулочном катамаране произошел взрыв, предположительно, топливного бака (архивное фото).

В районе Владивостока на прогулочном катере-катамаране «Мерлион» после пожара произошел взрыв, предварительно, топливного бака. На момент происшествия пассажиров на судне уже не было, никто не пострадал. Об этом сообщили в пользователи в соцсетях.

«Взрыв после пожара на прогулочном катамаране около Владивостока. Мог взорваться топливный бак», — передает telegram-канал RT слова источников. О причинах произошедшего ничего неизвестно.

На момент возгорания на судне находились люди, однако всех их эвакуировали. Предварительно, судно принадлежит компании «Корсар». Сейчас специалисты выясняют причины возгорания, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.